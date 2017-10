Pingviner er bedre end mennesker. Generelt er fakta om Antarktis, langt bedre end mennesker – og deres mangel på konsistens.

Problemet med mennesker er dog, at du ikke kan sætte dem i bås. Du kan ikke kategorisere dem, og nedfælde deres adfærd i skemaer, og ud fra dette, forudsige hvordan fremtidige generationer vil opføre sig – eller hvordan pigen i din klasse vil opføre sig.

Atypisk

I serien “Atypical” fra Netflix, møder vi den 18-årige Sam og hans familie. Sam er diagnosticeret indenfor autisme spektrummet, og da serien begynder, har Sam besluttet sig for at ville se et par bryster, og have sig en kæreste.

I sin søgen efter en kæreste, researcher Sam alle teorier han kan finde om dating emnet. Han opsøger vejledning hos blandt andet sin far – der altid har følt sig distanceret til Sam på grund af hans diagnose – og modtager gode (og dårlige) råd fra sin kammerat. Sam går til sin mission, på samme måde som de antarktiske opdagelsesrejsende som han ser så meget op til.

Hele serien er skrevet på en let og underholdende måde, hvor man som seer får indtrykket af, at diagnosen autisme egentlig kan være meget underholdende. For der bliver til tider, lidt for meget fokus på den underholdende del, og ikke så meget på en mere oplysende vinkel. Selvfølgelig er der forskellige grader af autisme – ikke én diagnose er ens – og man skal samtidige huske på, at dette er en serie til Netflix. Men diagnosen bliver desværre, til trods for dette, til tider fremstillet en smule monotomt, og ‘nem’.

Heldigvis er der stadig noget man kan lære af serien, hvis man ønsker at vide mere om diagnosen. Vi får indblik i hvorfor Sams mor går så meget op i at finde, og købe, et lager af den t-shirt som Sam godt kan lide at gå i, hvorfor han aldrig læner sig tilbage i bussen, og hvor problematisk ens sociale liv kan blive, når man har problemer med at aflæse uskrevne sociale koder og regler.

Familien

Det jeg synes var mest spændende ved serien, var dog familien i serien. Når det mentale helbred bliver en del af dagsorden i en familie, vil det have konsekvenser for alle pårørende.

Moderen i familien går over i en næsten overbeskyttende rolle, og lever i konstant frygt for det uforudsigelige – mere end hendes søn gør det. Hun har fordybet sig i diagnosen og taler fagsproget, og det ender op med at blive en meget mekanisk fremstilling af en mor – som i bund og grund bare ønsker, at hendes søn får det bedste liv han overhovedet kan få.

Som seer får man et indblik i hendes verden, da Sam begynder at prøve verden af på sine egne præmisser. Hendes reaktioner og dagligdag får en til at tænke over, om hun måske selv ligger i spektrummet – hvorfor det pludselig giver mere mening, at hun har svært ved at takle sin søns forandringer.

Faderen ønsker – som Sam også giver udtryk for en enkelt gang – at hans søn er normal. Han bliver fremstillet lidt som seriens skurk, men den udvikling han gennemgår – sammen med sin søn – fik ikke mig til at se ham som skurken én eneste gang; måske endda tværtimod.

Til sidst er lillesøsteren. Det er ingen hemmelighed, at psykisk sygdom (uanset hvilken form den tager) kan fylde meget hos de pårørende. I dette tilfælde bliver lillesøsteren desværre gang på gang tilsidesat, fordi Sams fremtid og behov hele tiden er i fokus. Som den fornuftige og selvstændige pige, har Casey ikke det samme behov for støtte som hendes storebror, og dette ses ofte i familie dynamikken. Casey påtager sig rollen som bodyguard for Sam, og giver køb på sine egne drømme for at være der for Sam, mens hun samtidige driller ham med hans tøjstil – som en søster typisk gør.

Sæson 2

Serien er allerede fornyet til en anden sæson, og jeg ser frem til at se hvordan karaktererne får lov til at udvikle sig – da de her i sæson 1, til tider kan virke en smule endimensionelle og forudsigelige.

Hvis man har en interesse for diagnoser på spektrummet, ville jeg bestemt anbefale serien til andre. Den giver et fint (måske lidt overfladisk) indblik i diagnosen, og kan være et hjælpsomt værktøj til at forstå diagnosen. Men jeg tror at vigtigst af alt, så fremstiller den Sam som et menneske. Et menneske der ønsker at forstå sin omverden, og dermed også indgå i den, på lige fod med de neurotypiske (folk uden autisme diagnosen). Et menneske der ikke nødvendigvis skal pakkes ind i vat – men som stadig har brug for en sikker havn, når tingene går galt.

Atypical minder os om, at vi nok alle kan være en smule atypiske engang i mellem.