Jeg går rundt og spekulerer disse dage. Spekulerer over hvad det hele egentlig er for noget.

Mennesker, dyr, adfærd, samfundsopfattelse -, kroner øre, sex, lort, smerte angst, psykoser, velvære, smagsløg, nedtur, optur, utilregnelighed, brandvabler m.m. Hvad fanden er meningen.. Jeg forstår ingenting.

Og dog – forleden var jeg ude hos nogle venner, og da jeg gik derfra var jeg helt fyldt med kærlighed.

Jeg tror man får meget ud af at hengive sig til nuet. Også ved at bruge erindringen og erfaringen fra tidligere nu’er.

Det mest nedern ved at have det skidt, er nok at det også viser sig fysisk, man kan jo blive helt syg indeni, og det er ikke altid muligt at tænke sig ud af det. Nogen gange har jeg erfaret at det kan hjælpe at flytte sig fysisk – sætte sig ned på bænken, poppe nogle piller og lægge sig under kugledynen evt med en lydbog der kan stoppe kværneriet i hjernen og distrahere fra det sorte hul i din solar plexus