Jeg er Angst.

Jeg er Bange..

Bange for at handle, bange for at tøve.

Bange for at få, bange for at miste.

Bange for at nyde, bange for at længes.

Bange for at give, bange for at få.

Bange for at ønske, bange for at opleve.

Bange for at flyve, bange for at falde.

Bange for at tale, bange for at lytte.

Bange for at huske, bange for at glemme.

Bange for at leve, bange for at dø.

Bange for at føle.

Bange for at føle..