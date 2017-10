For ganske nyligt har jeg været indlagt i 14 dage på en affektiv afdeling, bl.a. pga. opstart af medicin for ADHD og tiltagende uro/kaos og angst. Jeg havde simpelthen brug for en pause fra hverdagens stress, som havde stået på i alt for lang tid, f.eks. udløst af pres fra kommunen, ny udredning og for mange planer. Selvmordstanker blev en fast del af hverdagen, vægttab, påvirket søvn, generel nedsat stemningsleje og følelsen af ikke at kunne håndtere at være i min egen krop mm.

Det har været en yderst positiv oplevelse under denne indlæggelse med en fuldstændig følelse af at blive forstået og lyttet til. Samtidig har det været rart at være på en afdeling, hvor personalet kender en, så man ikke starter helt forfra med at fortælle sin livshistorie, og det giver også tryghed og ro at være i kendte omgivelser. Den nye medicin har gjort en markant forskel for mig, og jeg mærker nu en større motorisk ro og færre forstyrrende tanker i hovedet. Jeg er blevet bedre til at koncentrere mig og mærke mig selv, hvilket er en enorm lettelse for mig. Indlæggelsen begyndte som en brugerstyret indlæggelse, hvilket betyder maks 5 dage og så hjem igen, men indlæggelsen blev forlænget og gjort til en ordinær indlæggelse, da jeg skulle sættes i gang med ny medicin og muligheden for at kunne se en eventuel virkning af det.

For mig har indlæggelserne både været positive og negative, men overordnet set er jeg godt tilfreds med min behandling i psykiatrisk regi, både ambulant og på et sengeafsnit.

Første gang jeg blev indlagt tilbage i 2013, strittede jeg meget imod det at blive indlagt, men kunne godt se fornuften i det efter en god snak med min far, og det var vigtigt, at der var nogen til at passe på mig, når jeg ikke selv kunne tage vare på mig. Måske har jeg tidligere været lidt skræmt omkring det med indlæggelse og haft nogle bestemte opfattelser af, hvad det indebar. I virkeligheden har min viden været yderst begrænset, og jeg kunne kun sammenligne med det, som man ser på film, som måske overdriver eller kun viser en vis del af det. Måske har jeg været bange for, at det hele drejede sig om medicin og tvang og andre ubehagelige ting, men jeg er blevet meget klogere med tiden og er ikke længere afskrækket fra at komme på en psykiatrisk afdeling. Jeg håber dog alligevel ikke, at jeg skal gøre brug af indlæggelse igen, da det er både svært og hårdt at blive taget ud af sine faste rammer. Men da jeg har en kontrakt på en brugerstyret seng, tænker jeg at gøre brug af den, hvis det begynder at gå skævt for mig igen, så jeg lige kan få en pause og noget ro til at komme til hægterne igen.

Jeg synes generelt, at det er super godt, at muligheden for indlæggelse findes, når man har det så psykisk dårligt, at der er behov for en større og mere hjælp end det, som man ellers kan blive tilbudt.

Det er skræmmende at tænke på, at man kan få det så dårligt, hvor selvmord føles som den eneste vej ud af smerten. I mange af mine tilfælde kan jeg slet ikke genkende mig selv, men det er trods alt lykkedes at få det bedre, og jeg er taknemmelig for at være i live i dag, hvilket jeg blandt andet kan takke det psykiatriske system for.

Noget af det hjælp jeg har modtaget under indlæggelser har været;

Justering af medicin, psykologsamtaler, forskellige aktive tilbud, gode snakke om mine problemstillinger, fysioterapi, mulighed for at få slappet af, terapi i form af naturen, NADA (også kendt som øreakupunktur), ECT en enkelt gang for at slippe af med psykotiske symptomer samt fået nye venskaber.