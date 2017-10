En diagnose kan være svær at forstå. Cecilie Lund Ramsing har sat sig for at undersøge, hvordan den faglige beskrivelse af hendes diagnose passer på hendes liv

Cecilie Lund Ramsing

Det kan være svært at forstå fagbeskrivelser af psykiatriske diagnoser, for hvad betyder alle ordene, som definerer sygdommen? Jeg vil i en serie af artikler forsøge at gøre forståelsen mere tilgængelig. Følgende artikel handler om livet med diagnosen skizoaffektiv psykose. Beskrivelsen bygger dels på en personlig beretning om livet med sygdommen, dels på en faglig beskrivelse. Artiklen er en del af en serie af kommende artikler om de forskellige psykiatriske diagnoser, men med stort fokus på den personlige fortælling ud fra det synspunkt, at mange diagnostiske beskrivelser kan være svære at forstå og forholde sig til, hvis man ikke er uddannet i sproget. Artiklen begynder med en personlig fortælling om livet op til sygdommens udbrud og livet efter diagnosen er stillet. Herefter forklares de diagnostiske kriterier og disse samskrives med den personlige historie.

Opvækst med alkohol

Mit liv med sygdommen startede først da jeg blev 24 år. Det var i hvert fald der, jeg blev diagnosticeret. Symptomerne havde nok været til stede længere tid, men de havde ikke bremset mig i at leve det liv, jeg gerne ville. Jeg er vokset op i et skilsmissehjem med to alkoholiske forældre. Jeg boede hos min mor sammen med min lillesøster og fik i en tidlig alder meget ansvar i hjemmet. Min opvækst var præget af stor usikkerhed og utryghed med en mor, som drak meget. Jeg havde ikke så mange venner blandt jævnaldrene, og der var ikke nogen voksne at støtte sig op af. På denne baggrund lærte jeg hurtigt at klare mig selv. Men det er svært at være barn, når der ikke er nogle voksne, der kan lære en, hvordan man agerer i en kompleks og forvirrende verden. Ansvaret for at finde min vej igennem livet blev mit eget, og det var svært, når man ikke havde nogen at spørge til råds. Min frustration over situationen resulterede i, at jeg var meget vred hele tiden. Jeg fik oven i købet at vide, at de andre børn var bange for mig. Men i stedet for at gribe ind og spørge mig, hvorfor jeg var så vred, fik jeg hele tiden at vide, at jeg var sur, og at det var irriterende. De andre børn havde ikke en chance for at gennemskue min reaktion, men jeg undrer mig stadig over de voksnes opførsel. Men det er en anden diskussion.

Behandling for spiseforstyrrelse

Jeg har altid klaret mig godt i skolen. Det var der jeg kunne fokusere min energi og glemme tingenes tilstand derhjemme. Jeg har altid haft det ret let i skolen, men jeg brugte også meget tid på at lave mine lektier, fordi det gav mig noget andet at tænke på. Da jeg kom i gymnasiet begyndte det at gå bedre. Jeg fik venner, og jeg flyttede hjemmefra. Men der begyndte også at vise sig forskellige tegn på, at jeg ikke havde det godt. Jeg begyndte at skære i mig selv, og jeg fik angstanfald, når jeg var derhjemme alene. Jeg husker det som en hård tid, fordi mit liv lige pludselig adskilte sig meget fra mine venners, der stadig boede hjemme. Det var hårdt at få hverdagen til at hænge sammen. Efter gymnasiet fortsatte jeg direkte på Københavns Universitet. Jeg flyttede til Nørrebro og fortsatte med gode karakterer. Men efter et halvt år begyndte det at gå ned ad bakke. Angsten tog til, og jeg stoppede med at spise. Jeg tabte mig meget på kort tid og måtte til sidst stoppe på universitet og starte i behandling for spiseforstyrrelse. Der gik dog endnu et par år, før sygdommen for alvor brød ud.

En ny diagnose

Da jeg var 21 startede jeg på universitet igen og færdiggjorde bacheloruddannelsen i psykologi. De tre år gik ikke smertefrit, men jeg klarede mig igennem med gode karakterer. Da jeg startede på kandidatstudiet, gik den dog ikke mere. Efter en måned på skolen blev jeg indlagt i tre måneder på psykiatrisk afdeling. Jeg havde ikke før været indlagt, så det var en stor omvæltning. Jeg var plaget af selvskade, spiseforstyrrelse og angst og en række diffuse symptomer som jeg ikke kunne genkende. Efter de tre måneders indlæggelse udviklede jeg et hashmisbrug som stod på i et lille år. Herefter flyttede jeg til Sorø, hvor min familie bor. I Sorø gik det godt til at starte med, men efter et halvt års tid blev jeg indlagt igen. Denne gang med en psykose. Jeg fik diagnosen skizoaffektiv psykose, fordi jeg havde tegn på depression ved siden af. Denne indlæggelse blev lang og hård. Jeg var indlagt i næsten otte måneder med psykose, mani og depression. Jeg var selvskadende, og i perioder dukkede spiseforstyrrelsen op. Psykosen gik ud på, at mine tanker prøvede at overbevise mig om, at jeg skulle slå mig selv ihjel. Derfor tog jeg en overdosis af piller og skar mig henover pulsåren for at gøre en ende på livet. Men jeg havde i lange perioder ikke lyst til at dø. Det var ”bare” tankerne, der var så overbevisende, at jeg gjorde alt, hvad de sagde. Jeg ved ikke hvem eller hvad, der påførte mig tankerne, jeg ved bare, at de ikke var mine egne. De depressive perioder var særligt hårde at komme igennem. Her er man præget af manglende livslyst og energi og dagen går typisk med at ligge i sengen og stirre ud i luften. Omvendt er man meget glad i de maniske perioder. Livet med skizoaffektiv psykose kan være udfordrende, men prognosen for helbredelse er nogenlunde, og i det mindste kan man lære at leve med symptomerne.

Det var lidt af min livshistorie. Nu kommer den faglige beskrivelse.

Fagbeskrivelse

Følgende afsnit er skrevet på baggrund af diagnosebeskrivelsen i bogen ”Grundbog i Psykiatri” redigeret af Erik Simonsen og Bo Møhl (2010). Her afdækkes kriterierne for at få diagnosen skizoaffektiv psykose:

“ICD-10-kriterier for Skizoaffektiv Psykose

I Kriterierne for mani eller depressiv enkeltepisode af middelsvær eller svær grad opfyldte

II Mindst 1 symptom i 2 uger eller over af følgende:

Førsterangssymptomer (FRS): Tankepåvirkningsoplevelser (tankefradrag, tankeudspredning, tankepåføring, tankehørlighed), 3. Persons hørelseshallucinationer (kommenterende stemmer, diskuterende stemmer), styringsoplevelser (påførte handlinger, påførte viljeimpulser, påførte følelser), legemlige påvirkningsoplevelser og vrangagtige sansningsoplevelser.

”bizarre” vrangforestillinger: Vrangforestillingens indhold er:

Åbenlyst absurd

Fuldstændig umuligt

Højst usandsynligt

kulturelt uacceptabelt

Irrelevant, inkohærent eller neologistisk tale (at danne nye ord eller give eksisterende ord en ny betydning, således at det bliver svært at forstå personen).

Kataton adfærd (en særlig bevægelsesforstyrrelse, hvor der ses stereotype bevægelser, ofte gentaget, uro og særlige frysetilstande, hvor patienten låser fast i en stilling).

III Affektive og skizofreniforme symptomer skal have været til stede samtidigt og i udtalt grad

IV Organisk ætiologi udelukkes.”

Livet med skizoaffektiv psykose

Vi har indtil nu beskæftiget os med min baggrund og med den faglige beskrivelse af sygdommen. Følgende afsnit vil forsøge at samle de to tilgange.

Som beskrevet ovenfor er Skizoaffektiv psykose en blandingsdiagnose med symptomer fra skizofreni og bipolar lidelse. Dette betyder, at man med denne sygdom både oplever følelsesmæssige udsving og psykotiske episoder. Jeg vil nu gennemgå de forskellige tilstande ud fra den faglige beskrivelse og mine egne erfaringer.

Depression: Den depressive tilstand er præget af nedsat stemningsleje, og at man mangler overskud og energi til at foretage sig de mindste ting. Jeg er personligt fuldstændig tom indeni og føler ikke noget. Depressionerne er generelt præget af negative og selvudslettende tanker, der er svære at bryde ud af. Humøret er sænket, energien ikke-eksisterende og tilstanden er ofte præget af manglende livslyst. Derudover ses ofte, at personer med depression har selvmordstanker.

Mani: Manierne er modsat depressionen præget af løftet stemningsleje og højt humør. Man føler sig ofte bedre end andre og mener, at man kan klare hele verden. Personligt har jeg ”kun” være hypomanisk (stadiet før mani), men selv her sætter jeg ofte mange planer i gang og stresser mig selv. Jeg har svært ved at sidde stille og er nødt til at holde mig i gang hele tiden. Hos nogle patienter opleves talepres og hæmningsløs adfærd. Desuden ses et nedsat søvnbehov, hvor patienten ofte sover meget lidt og ikke kan se problemet heri.

Psykoser: De psykotiske tilstande er for mig mere komplekse og varierer mere end de affektive udsving. Førsterangssymptomerne er vigtige for at stille diagnosen og dækker som ovenfor nævnt blandt andet over stemmehøring og tankestyringsoplevelser. Jeg har haft tankepåføringsoplevelser, hvor fremmede tanker overtog mit hoved og styrede, hvad jeg gjorde. Jeg ved ikke, hvem eller hvad, der påførte tankerne, men jeg har haft en klar oplevelse af, at det ikke var mine egne tanker. Tankerne gik primært ud på, at jeg skulle slå mig selv ihjel. Derfor har jeg adskillige gange skåret mig i nærheden af pulsåren. Jeg har derudover forsøgt selvmord med en overdosis af min medicin. Det er nogle voldsomme tanker, og de er meget svære at stå i mod. Når de kommer føles det som om hele min krop sitrer og bliver urolig, indtil jeg har gjort, hvad tankerne siger. Det er ikke stemmer, der taler til mig – bare tanker, men tankerne er så overbevisende, at jeg er nødt til at gøre, som de siger. I perioder, hvor jeg har det godt, kommer tankerne ikke så meget, men når jeg har det dårligt, er de der hele tiden, og jeg gør alt, hvad jeg kan for at stå i mod, men det er sjældent, det lykkes.

Jeg har desuden oplevet kropslige forstyrrelser. Når jeg lægger mig for at hvile mig i løbet af dagen, får jeg følelsen af, at min krop ændrer form. Den svulmer op og bliver helt lille på samme tid. Nogle gange bliver jeg formet som en stjerne andre gange som fx Mickey Mouse. Det er ubehagelig, når det sker, men jeg er efterhånden vant til det, så det er ikke noget, der gør mig bange. I forhold til bizarre vrangforestillinger har jeg haft forskellige oplevelser. Jeg har haft psykotiske vrangforestillinger om, at jeg aldrig ville se nogle, jeg kendte igen. Det har gjort det svært at være alene, fordi tankerne fik mig til at tro, at jeg aldrig ville se min familie og mine venner igen. Derudover har jeg haft den vrangforestilling, at jeg ville dø, hvis mine medpatienter rørte ved mig. Jeg klistrede mig op ad personalet og holdt mig langt væk fra andre. Nogle gange samlede jeg ting sammen, som jeg kunne bruge som våben, hvis de skulle komme for tæt på. Jeg ved ikke, om man kan sige, at de psykotiske tilstande er mere komplekse end de affektive, men min oplevelse er, at de varierer mere og er mere komplekse. Psykotiske patienter mangler ofte sygdomsindsigt er ikke klar over, at de tanker, stemmer og oplevelser de har, ikke er virkelige. Jeg har personligt altid vidst, at tankerne ikke var virkelige, men jeg handler alligevel på dem. Det gør sygdommen meget svær at forstå både for patienten selv og for de pårørende. Derudover er det vigtigt at huske, at diagnoser er overordnede og ikke tilpassede de enkelte patienter. Derfor vil der altid være diagnosekriterier eller typiske symptomer, som man ikke kan genkende fra sit eget sygdomsforløb. Min primære styrke er, at jeg har stor sygdomsindsigt. Også når jeg er psykotisk. Det er meget atypisk, da man typisk ikke er klar over, når psykosen er til stede.

Behandling: Behandlingen af skizoaffektiv psykose sker med både stemningsstabiliserende medicin, anti-psykotisk medicin og evt. elektrochok-behandling. Jeg får alle tre ting og det virker godt. Man kan desuden gå i terapi og lære at håndtere sygdommen. Denne terapi handler særligt om mestringsstrategier i forhold til sygdommen, men også i forhold til at håndtere livet generelt set. Desuden har jeg lært, hvordan min hverdag skal bygges op for at give mig det størst mulige overskud. Jeg skal have god tid til at drikke kaffe om morgenen, der må ikke ske for meget i løbet af dagen, og jeg skal i seng til ordentlig tid. På den måde er der meget, man selv kan gøre.

Hverdag: Funktionsniveauet hos patienter med skizoaffektiv psykose er meget forskelligt. Personligt har jeg ikke kunne arbejde eller studere, siden jeg fik diagnosen. Mit liv de sidste par år har som tidligere skrevet været præget af lange sygdomsperioder med indlæggelser til følge. Her har jeg mødt flere med samme diagnose, der alle kæmpede med at få hverdagen til at hænge sammen, men som klarede sig nogenlunde. Min hverdag er meget stille og rolig med meget hvile. Jeg kan stadig ikke rigtig læse og se tv, men jeg prøver i små mængder, og det går stille fremad.