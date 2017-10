Jeg har glædet mig til denne dag. Jeg har længe fulgt “outsideren”, hvor jeg har læst utallige blogindlæg, samt artikler.

Det føltes som at finde hjem, hjem hvor man er tryg og forstået, hvor man deler ting, selv de tunge og svære.

Jeg har længe talt mig selv ned – selvfølgelig kan jeg ikke skrive ligesom de andre gør, jeg duer ikke til sådan noget, det var den alt for velkendte tyran, siddende oveni hovedet.

Der kom dog en dag, en dag hvor alt var alt for meget, hvor jeg frygtede for at jeg skulle smide alt det jeg havde opbygget væk, endnu engang, skubbe mine nærmeste fra mig, som tidligere – fordi jeg kunne mærke jeg var på vej ned i det sorte hul, hvis jeg ikke forsøgte at gøre noget nyt for mig selv.

Intet andet end mig selv og min indre styrke

Siddende i nattøj, uden ret meget andet end min computer, brugte jeg 12 timer på at finde ro oveni mit hoved og finde håb midt i håbløsheden.

Jeg var nødsaget til at favne mine sygdomme endnu engang, i stedet for at slå mig selv i hovedet og føle mig alt for anderledes. Jeg blev nød til at anerkende at jeg rent faktisk havde det dårligt, i stedet for at bagatellisere det overfor mig selv hele tiden.

Jeg er stødt på alt for få ligesindede, hvilket har fået mig til at føle mig fremmed, forkert og uduelig. Jeg ville gerne kunne gøre de samme ting som alle mulige andre, og når dette ikke lykkedes mig, vokser mit selvhad blot endnu mere.

I et større perspektiv

De 12 timer gav mig muligheden for at kunne se mit liv fra et andet synspunkt, jeg måtte begynde at kæmpe for at sprede budskabet om psykisk sygdom.

Det svage fokus og det tabu det åbenbart stadig er, gør mig vred. Jeg kan ikke få lov at være mig, uden folk skal tolke et eller andet, eller trække sig.

Jeg ved at der er mange derude der ikke føler de har en stemme endnu, der ikke kan få ordrende ud af munden. Vi må kæmpe, og dele det hele. Vi må bruge vores stemmer, vi må være stærke som vi er hver eneste dag.

Det er ikke acceptabelt at vi skal føle os forkerte, fordi vi ikke passer ind i samfundets regler og normer, det er samfundet der skal føle sig forkerte, fordi de ikke kan rumme os, og alt det vi har at byde på. Vi har brug for opmærksomhed og fokus på dette område.