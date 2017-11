Fredag den 6. september fik jeg en mail fra Gallo Huset hvor der stod:

Kære Louise Bjørndal,

Du er blevet nomineret til Gallo Prisen 2017 som uddeles i forbindelse med World Mental Heath Day / Sindets Dag den 10. oktober på Dokk 1. Aarhus.

Hurra! Hurra! vi kan meddele at du er udtaget som vinder af prisen i år. Til lykke med det !

Det har været med stor respekt at dommerkomitéen har læst din nominering om din kamp for at komme videre og få et godt liv, og være åben og aktiv omkring de svære oplevelser du har med dig. Du er tydeligvis en dygtig formidler der stiller op i flere sammenhænge til inspiration og vejledning for andre.

Vi håber du kan komme til uddeling ca 16.45 i Dokk 1, Stor sal, hvor vi vil gennemgå alle nomineringerne og udnævne vinderen af Gallo Pris 2017.

Prisen består af et kunstværk der symboliserer Gallo Hane , der nægter at blive undertrykket, + kr. 5000,-

Jeg stod på en vej i Næstved sammen med min gode veninde og kollega Pernille som bl.a. også var én af de to som havde nomineret mig. Jeg smilede enormt meget og Pernille var ved at græde over det af glæde.

Jeg vidste virkelig ikke lige hvordan jeg skulle forholde mig, og hvis man ikke kendte mig ville man måske se mig som arrogant. Egentlig forstod jeg det nok ikke helt.

Tirsdag stod jeg på toget mod Aarhus og Pernille hoppede på i Odense. Jeg forstod stadig ikke at jeg skulle have overrakt den største anerkendelse nogensinde. Jeg var meget spændt og vidste ikke hvad jeg skulle gøre af mig selv, så Pernille forsøgte på bedste måde at få styr på mig.

Min søde lillebror Casper, min mormor og min kusine havde også taget turen til Aarhus for at være til uddelingen af prisen. Jeg følte mig enormt privilegeret over den opbakning jeg havde med mig.

Hele mit liv har jeg kæmpet med psykisk sygdom, omsorgssvigt og de senfølger der er med. Jeg er ikke den der er særlig god til at sidde på skolebænken og jeg har faktisk ”kun” 9. og 10. klasses eksamen, når det handler om ordinæruddannelse. Men jeg har i stedet har jeg brugt tiden på at komme tilbage til livet, hvor jeg har gjort en forskel for andre mennesker. For mig er det langt mere værd end hvis jeg fik en fancy uddannelse, for det er ikke der mine kompetencer ligger.

Igennem de sidste 2½ år har jeg arbejdet som formidler, knoklet for afstigmatisering af psykisk sygdom og for at fortælle den gode historie, alt det noget hvor jeg bare er mig, med alt hvad det indebærer.

Jeg er opdraget med at uddannelse er meget vigtig og man for Guds skyld ikke skal ende som en social taber. I dag må jeg tilstå at mine livsværdier er nogle helt andre og at mit liv indeholder meget mere end uddannelse og job.

Med Gallo Prisen har jeg fået en anerkendelse som der ikke kan sættes ord på. Det er så stort og jeg er enormt ydmyg og taknemmelig, men det er også vigtigt for mig at jeg ikke skal hæves over andre. Gallo Prisen gør bare at jeg virkelig tror på at mit arbejde gør en forskel og at jeg har fundet den rette hylde og der hvor mine kompetencer ligger.

Tusinde tak til Outsideren, og ikke mindst Nis for den flotte indstilling og til min veninde og kollega Pernille som lavede en personlig indstilling.

Og herunder vil jeg gerne dele de flotte indstillinger med Jer.

“At beskrive Louise er ikke en helt let opgave, da hun har rigtig mange facetter, men jeg prøver alligevel. Louise har ikke haft et let liv, men hun har på ingen måder trukket offerkortet. Louise har fået vendt de svære oplevelser til styrker, og er nu i gang med rigtig mange projekter. Der er altid gang i Louise, hun har altid et projekt i ærmet og det handler altid om at nedbryde fordomme og tabuer omkring psykiske sygdomme. Hun har skrevet en bog, lavet sit eget formidlings firma: ”Mit liv på tværs.” er EN AF OS ambassadør, sidder i referencepanelet med levede erfaringer i PCK og uddannet peerguide.

Louise er en virkelig god formidler, jeg var til et foredrag hun holdt og hun havde salen i sin hule hånd. Grunden til at det sker tror jeg er at Louise levere sit budskab med humor så det svære bliver spiseligt, samtidig man sagtens stadigvæk kan mærke smerten. Jeg sad bagved en pige til foredraget og hun var tydelig plaget af angst. Den aften skulle Louise snakke samt en psykolog. Da Louise snakkede lyttede pigen hun virkede rolig og var helt med Louise. Da psykologen var på sad pigen og vippede med benene så det hele rystede og lagde hovedet ned i bordet. Nu er det selvfølgelig min fortolkning, og der kan være helt andre grunde til pigens adfærd, men Louise fanger folk med sin fortælling og netop fordi hun fortæller med humor og ikke er bange for at være ærlig så glemmer man sig selv eller man kan genkende og spejle sig i situationer og er helt med Louise.

Jeg tænker at Louise fortjener Galloprisen fordi at Louise er en ildsjæl og kæmper for at nedbryde fordomme og tabu omkring psykiske sygdomme i rigtig mange sammenhæng, og hun gør det med en passion der rammer i hjertet hos de mennesker der lytter. Louise har trods svære odds vendt sit liv og er en kæmpe inspiration. Og derfor fortjener hun så absolut prisen”

Pernille Petersen

Vi vil meget gerne indstille Louise Bjørndal til Galloprisen med følgende begrundelse:

Louises liv har været præget af psykisk sygdom og 3 års indlæggelse, og hun var med egne ord en “eksplosiv landmine”. På sin hjemmeside “Mit liv på tværs” (http://mitlivpaatvaers.dk) deler Louise sin vej til et helt almindeligt liv i egen lejlighed. I 2015 blev Louise uddannet som En Af Os ambassadør, og har siden lagt rigtig meget arbejde i deres projekt, der handler om at udbrede kendskab til psykisk sygdom. Sideløbende har Louise været aktiv blogger hos Outsideren, hvor hun med sine 55 blogindlæg og en dokumentarfilm, har været med til at kæmpe mod stigmatiseringen af psykisk syge. I 2016 blev Louise ansat som brugerpanelmedlem i Psykiatrisk Center København Forskningsenhed, under programmet “Rehabilitering, Shared Care og Recovery”. Samme år startede Louise sit eget formidlings- og foredragsfirma “Mit liv på tværs”, og har både holdt foredrag for skolebørn og voksne. I februar 2017 medvirkede Louise med sin gode historie, i en artikelserie i Samvirke. I maj 2017 udgav Louise bogen “På tværs af hverdagstanker”, hvor hun tager læserne med på en tur, ind i et sind på tværs.

Med sin aktive deltagelse igennem årene, har Louise nået bredt. Hun har plantet håb hos ligesindede, ved at vise, at man kan gå fra landmine til virksomhedsejer.

Af alle disse grunde finder vi, at Louise er en mere end værdig modtager af Gallorprisen 2017

Outsideren.dk