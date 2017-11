Se denne video, hvori lederen af “Jobcentrets Ofre”, Kim Madsen, fortæller, at han nu skal i yderligere seks måneders arbejdsprøvning.

Det er nærliggende at tro, at dette er Jobcenter Lærkevejs modtræk mod foreningens mange protester foran bl.a. Lærkevej, der ligger på Nørrebro i København. Det er jo betænkeligt, at manden og alle de andre i gruppen har så meget tid til at lave demonstrationer …

Jeg synes, det er forkasteligt med denne form for straf af syge mennesker. Denne evige mistænkeliggørelse. Hvorfor vil kommunerne registrere, at vi foretager os noget i vores fritid? Fordi, det i deres endimensionelle tankegang er ensbetydende med, at vi sagtens kan klare et “rigtigt” arbejde. Syge borgere har simpelthen ikke lov til at bruge tid og energi på en hobby eller på at hjælpe andre. Det skal udelukkende bruges på arbejdsevne. DET er sygt!

Jeg kom selv i klemme, da jeg naivt skrev til min pensionskasse, hvad det ville betyde for min førtidspension, hvis jeg fik et 15-timers job som “mentor”. Så brød helvede løs – og skytset blev rettet imod mig. Jeg skulle indsende skatteopysninger helt tilbage fra 2003. Pensionskassen henvendte sig til min læge og psykiater for at få en vurdering af min arbejdsevne, osv. Det var et Kafkask mareridt, som dog endte potitivt – omend på en lidt pudsig måde: Jeg fik et computer-brev, som meddelte mig, at jeg nu var indstillet til førtidspension (ingen underskrift). Nej, pas på med henvendelser til pensionskasserne. Gør det mundtligt og hypotetisk – aldrig skriftligt.

Men tilbage til Kim Madsen og hans situation:

Her er hans video:

https://www.facebook.com/kim.madsen.353/videos/10214206190018928/

Du kan se min tidligere reportage om, hvordan Lærkevej og Københavns Kommune behandler syge her:

https://outsideren.dk/?s=Jobcentrets

Medierne vil givet kaste sig over denne historie. Der er lagt op til ballade om jobcentrene og førtidspensionen.

Positivt er det, at 59 fagforeninger og andre foreninger, bl.a. SIND, er gået sammen for at få ændret førtidspensionsreformen.

https://www.mm.dk/artikel/stormloeb-mod-foertidspensionsreform-59-organisationer-goer-faelles-front?utm_content=buffer16e43&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

“Jobcentrets Ofre” har over 8.728 medlemmer på facebook. Medlemmerne har selv været igennem lange og opslidende forløb med arbejdsprøvning, sløset sagsbehandling og mistænkeliggørelse. Og derfor arrangerer de protestmøder rundt om i København, når der er urimelige sager. Gruppen har fået en mage i Jylland, som opererer på samme måde.

Da jeg overværede og filmede en af demonstrationerne foran Jobcenter Lærkevej, blev jeg selvfølgelig harmfuld, men det slog mig, at demonstranterne i for høj grad rettede deres vrede mod sagsbehandlerne, som blev kaldt dumme svin, osv. Jeg tænkte, at det snarere er politikerne, skytset skal rettes imod. Sagsbehandlerne er ikke onde, sadistiske mennesker, de er også en slags ofre. Så det var fint, at de vrede tilråb efterhånden også kom til at gælde politikerne i Københavns Kommune – i særdeleshed nu tidligere borgmester Anna Mee Allerslev. Hun er ude af billedet nu. I næste omgang gælder det så at få ændret førtidspensionsreformen.

Du kan følge gruppen her:

https://www.facebook.com/search/top/?q=jobcentrets%20ofre

‘