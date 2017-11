Se denne video, hvori lederen af “Jobcentrets Ofre”, Kim Madsen, fortæller, at han og flere andre er blevet registreret som politisk aktive. Han skal nu i yderligere seks måneders arbejdsprøvning. (Det er jo betænkeligt, at manden har så meget tid til at lave ballade!!!)

Det er åbenlyst Jobcenter Lærkevejs modtræk mod foreningens mange demonstrationer foran bl.a. Lærkevej, der ligger på Nørrebro i København. Horribelt. Det er den rene heksejagt. Umiddelbart kommer jeg til at tænke på situationen i USA i 1960´erne, hvor FBI-lederen J. Edgar Hoover stod for masseregistrering af amerikanske politisk aktive på venstrefløjen. Ok, nok en lidt overdreven sammenligning, men …

Se videoen og afgør, om du vil støtte ved at dele opslaget. Jeg gør!

https://www.facebook.com/kim.madsen.353/videos/10214206190018928/

Du kan se min tidligere reportage om, hvordan Lærkevej og Københavns Kommune behandler syge her:

https://outsideren.dk/?s=Jobcentrets

Medierne vil givet kaste sig over denne historie. Der er lagt op til ballade om jobcentrene og førtidspensionen.

Positivt er det, at 59 fagforeninger og andre foreninger, bl.a. SIND, er gået sammen for at få ændret førtidspensionsreformen.

https://www.mm.dk/artikel/stormloeb-mod-foertidspensionsreform-59-organisationer-goer-faelles-front?utm_content=buffer16e43&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

“Jobcentrets Ofre” har over 8.728 medlemmer på facebook. Du kan følge gruppen her:

https://www.facebook.com/search/top/?q=jobcentrets%20ofre

‘