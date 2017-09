Tre af Outsiderens frivillige viste de film, de selv har produceret. Publikum var vilde med, hvad de så, især fordi filmene satte fokus på, hvordan man kan have det, når man har det allersværest.

Af Maja Skov Vang og Mikkel S.

Biografsalen i Cinemateket i København var proppet, da tre af Outsiderens frivillige viste deres film, om hvordan det er at have en psykisk lidelse. Anledningen var filmfestivalen ’Don’t Fear the Weird’, der netop sætter fokus på psykisk sygdom. De tre filmamatører har det seneste år gået på Outsideren videoværksted for at producere filmene. Og selvom de ikke har den store erfaring eller et stort budget til at lave den slags, så var publikum begejstret:

– Det er så vigtigt at vise, hvor dårligt man kan have det. Samtidig var der et fokus på, at der er et håb, og at man godt kan komme sig, fortalte Charlotte Kristiansen, der netop havde set filmene.

Det var Solveig Madsen enig i:

– Det der håb filmene viste – trods alt den modløshed, man oplever, når man er syg – er så vigtig. sagde hun efter filmene. Se videoen, og hør, hvad gæsterne ellers sagde om filmfestivalen nederst i artiklen.

Det skal være naturligt

Den fire dage lange festival er arrangeret af Outsideren og PsykInfo i samarbejde med Det danske Filminstitut.

Ud over de tre amatørfilm bliver der de kommende dage vist store hollywoodfilm som Psycho og Rain Man, ligesom der er debatter og foredrag med blandt andre filminstruktør Nils Malmros og tv-vært Anja Steensig.

Flere af gæsterne mente, at festivalen var vigtig, fordi psykisk sygdom stadig er forbundet med tabu:

– Det er så vigtigt, at vi sætter fokus på psykisk sårbarhed, og får det ud i et rum, hvor det er helt naturligt og nemt at snakke om, fortalte Charlotte Christiansen, der selv arbejder med psykisk sårbare unge til dagligt.

