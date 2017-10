Når livet giver dig 10.000 grunde til at bryde sammen og give op. Så find 1 ting, som får dig til at smile og kæmpe videre.

Det er ingen hemmelighed at jeg i skrivende stund, kæmper rigtig meget med mig selv. Jeg har det ikke skidt psykisk, min angst er under kontrol og jeg er glad. Men men… Det er al efterarbejdet der tynger mig ned. Der er sket rigtig mange dårlige ting i privaten, som har påvirket mig på en helt anden måde end jeg har prøvet før. Jeg har været knækket, jeg har haft smidt håndklædet i ringen.. Jeg har siddet på mine knæ, med tårene trillenede ned af kinderne.. Jeg har bedt til Gud om hvornår dette mon får en ende…

Men alle de her ting der har tynget mig ned, har givet mig en øjenåbner. Jeg VIL IKKE lade modgang stoppe mig. Jeg VIL IKKE lade håbet forsvinde. Jeg VIL bare smile, grine, have det godt.. Alt i alt, imens jeg kæmper min lille kamp tilbage til livet. Jeg VIL IKKE lade fortiden, påvirke min fremtid.

Jeg vil blive ved.. Og ved.. Og ved.. Jeg VIL blive til noget. Jeg VIL gøre en forskel en dag. Jeg VIL inspirere andre.

Ja, livet er noget lort. Men det vil det sikkert ALTID være. Der vil ALTID være nogen som vil prøve at få mig ned. Der vil ALTID være nogen som tror jeg ikke kan.

Men så gør jeg det. Jeg springer ud i det. Springer ud i livet, griber det, indånder det, nyder det. Nyder hvert sekund. Jeg er her kun på lånt tid. Så selvom det er svært, så bliver jeg ved. Jeg kigger mig selv i spejlet og smiler. For jeg ved, at jeg er meget smukkere når jeg smiler. Jeg fortæller mig selv hver dag, at jeg ER god nok. Jeg fortæller mig selv at jeg er super woman, og kan klare alle de forhindringer livet giver mig.

Jeg kan, jeg vil, jeg skal!

Jeg vil kæmpe mig SÅ meget opad, at jeg kan se tilbage om mange år og klappe mig selv på skulderen, imens jeg siger ”Du klarede det Manja, jeg er så pisse stolt”