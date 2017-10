Valgfrihed og medindflydelse på egen behandling var temaet til dette års Psykiatritopmødet. Mai Mercado tror på den model og erkender, at hun har brug for fageksperter, brugere og ikke mindst frivillige for at skabe de bedste vilkår for de psykisk syge borgere i dag

Af Maja Skov Vang, Video: Mikkel S.

Blandt croissanter, pjecer og magasiner om psykisk sygdom var toppen af psykiatrien i lørdags samlet.

Rene Dif fik fra morgenstunden de fremmødte på Sankt Annæ Gymnasium i Valby på benene med sangen ”Vinterbørn”. En sang, der omhandler popmusikerens eget liv, drømme, at tro på sig selv og at vælge livet: – Hvis du kan drømme store drømme

kan du opnå, hvad du vil.

Tro på dig selv og hold fast.

Jeg har stået, hvor du står

jeg valgte livet.

Lige præcis Difs budskab om at vælge passede fint med det overordnede tema ’Valgfrihed og medindflydelse’ på årets Psykiatritopmøde. Blandt talerne var PsykiatriNetværkets formand, der opfordrede til, at beslutningstagerne i højere grad inddrager de borgere, der er ramt af psykisk sygdom.

– Vi skal starte med dem, der skal have hjælpen. Det kræver en kraftig dialog, sagde formanden Mogens Seider fra scenen.

Derefter var det Socialministeren, Mai Mercados, tur til at tage mikrofonen. Og hun var enig i det overordnede tema for dagen:

– I som brugere skal være med i overvejelserne om, hvordan metoderne og behandlingerne skal være.

Efter socialministeren havde været på scenen, tog Outsideren en snak med hende blandt andet om, hvor hun ser det største problem er i psykiatrien i dag: