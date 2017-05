Og hvis du rammes af en depression, fordi du ikke kan leve op til samfundets krav, er det din egen skyld. Omtrent sådan lyder konklusionen i en ph.d. afhandling, som netop er offentliggjort. Forfatteren Mikkel Krause Frantzen har i sin afhandling Going nowhere, slow – scenes of depression in contemporary literature and culture undersøgt, hvordan depression skildres i kunsten.

I en artikel i Universitetsavisen siger han:

»Værkerne har det til fælles, at de gør op med samfundets krav om det lykkelige, normale liv. Det er et krav, som man bliver mødt med, så snart man lander i Kastrup Lufthavn, hvor en Carlsberg-reklame proklamerer: ‘Welcome to the worlds’ happiest nation’. Og Coca-cola siger: ‘Choose happiness’, nærmest som om lykken var et valg. Der er et stort fokus på, at man selv har ansvar for sin egen lykke. Alle de pågældende værker stiller spørgsmålstegn ved den personliggørelse af depressionsfænomenet, som ledsages af en endeløs ansvarliggørelse af individet.«

Der er kun et at gøre: Nægte at stræbe efter den form for idel lykke, som samfundet vil pådutte os. Hvis lykke defineres som en evne til altid at yde det maksimale og lidt til, så er det på tide at sige stop, synes jeg. Lykken er for mig at se absolut ikke lig med præstationer på arbejdsmarkedet. Jeg glemmer aldrig konklusionen i en rapport fra et hospice, som jeg læste engang. Sygeplejerskerne havde spurgt de døende, hvad de havde fortrudt mest: Ar vi satsede mere på arbejde end på at vedligeholde venskaber, lød svaret fra langt de fleste.

