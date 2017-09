Filmen “Sorg og glæde” handler om Malmros familiens tragedie, da Nils bipolare kone, Marianne, slog deres blot ni måneder gamle pige, Anne, ihjel – i en psykose efter en uge uden søvn.

Nils Malmros kan godt forstå, at mennesker med en psykisk lidelse lige skal samle mod til at se filmen. De har måske selv oplevet psykoser og frygter for, at der bliver rippet op i nogle sår:

“Men filmen er faktisk en kærlighedshistorie. Den handler om, hvordan kærlighed sejrer over sorgen. Om hvordan tragedien knyttede Marianne og mig sammen”, siger Nils Malmros bl.a. i dette interview.

https://www.facebook.com/kim.engelbrechtsen/videos/10214158074445445/

Programmet til Don´t Fear the Weird:

http://www.dfi.dk/Filmhuset/Cinemateket/Billetter-og-program/Serie.aspx?serieID=14813