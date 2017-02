Nu er jeg deprimeret igen. Jeg har lige været manisk.

Jeg er flyttet på landet, og gav Kbh boligselvskabet besked i god tid. Alligevel sendte de et brev til min gamle adresse. Tilfældigvis hjalp min far mig i min gamle bolig, hvor han så, jeg havde fået et brev. Dette så han en søndag. Jeg var blevet indkaldt til boligsyn mandag klokken 10. Enhver med lidt fornuft kan regne ud at det med det offentlige ikke kan nås at tage fra længere væk end nærmeste provinsby til Kbh til klokken 10. Unfair.

Jeg valgt at cykle på landevejen indtil nærmeste provinsby klokken 5 om morgenen, men jeg har en god cykellygte, så det var faktisk spændende at bruge den i ægte mørke på lande vejen. Der går ingen busser før klokken 7 på hverdage, og ingen busser overhovedet i weekenden.

Jeg fik så mange psykiske bank af viceærten i Kbh til boligsynet. Der var så mange ting, jeg ikke havde gjort ordenligt, og han brokkede sig også over sin kollega, der en anden dag havde lovet mig at hjælpe med at fjerne resterne af min gamle have. Det skal han da ikke brokke sig over, til mig, det er da internt mellem dem. Hold mig udenfor! Jeg havde ladet min gamle lampe på badeværelset sidde, fordi den er pæn og jeg/far ikke tog den ned. Den pæne lampe kunne være en gave til næste fattige SU studerende. Men det måtte jeg ikke. Standart lamper skal følges! Røvhul! Jeg havde gjort så meget rent, at mine hænder blev ødelagt, og alligevel var det slet ikke godt nok. Jeg blev manisk i alt den rengøring, også til ingen verdens nytte! TUD og nu jeg depri igen! Unfair!

Alle de ting jeg havde knoklet med i min mani dag, aften og nat for at blive klar til flytning og få mit indskud igen, og få råd til en vaskemaskine, blev til en regning på tusinvis kr i stedet.

Jeg ved godt jeg havde malet med forkert maling og jeg ved ikke hvordan han ellers skulle have sagt det… Han skulle slet ikke have sagt det, og jeg skulle slet ikke have været der! Sgu da! Det nyttede jo ikke noget at jeg var der! Der var den sgu da! Jeg fik ikke noget ud af det. Eller måske… jeg snakkede lidt om at jeg var fattig, og hvis ikke jeg havde gjort det, havde han måske krævet regning for gulvet på 10.000 kr… det slap jeg for…

Fuck det “hvad nu hvis”.

Fuck det!

Jeg blev så bange og overbelastet af det boligsyn. Det er flere måneder siden nu, men jeg er så bange for at lave noget i min ny nuværende bolig, at jeg dårligt tør indrette mig ordentligt. Jeg tør dårligt nok bore i væggene, men komisk nok, så var det ikke det de gamle dumme Kbh viceværter påpegede noget om, at jeg havde “boret og polyfyllaet” meget i den gamle bolig.

Det er noget sludder, der giver mig stress idag, at jeg ikke tør bore. Jeg vil gerne have nogle ting op på væggene, fordi det er pænt og giver et færdig indtryk. Jeg sætte gardiner op i går for pokker! Og nu har jeg lige sat min boremaskine til opladning! Fuck dumme Kbh viceværter. De er dumme!!!

Hilsen en vred, forvirret og deprimeret førtidspensionistisk Bondeknold, der bare vil passe sig selv i fred og ro, og ikke have kontakt med nogle mennesker!