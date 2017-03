Med udsigt til Vesterbro Torvs mange cafeer har to organisationer for psykiatribrugere fået lokaler med plads til både ansatte, frivillige og brugere.



Af Nis Bjarnhof og Maja Skov Vang

Foto: Rasmus Nielsen



Der er højt til loftet, stuk, fritlagte bjælker og et lysindfald, der vil gøre enhver københavner misundelig, i den lejlighed, hvor Vendepunkter Recovery Lab og Peer-Netværket er flyttet sammen. Beliggenheden midt på Vesterbro Torv fejler heller ikke noget.

Til housewarmingen i den rummelige lejlighed var der godt fyldt i de fire stuer, men når hverdagen melder sig, vil der være rigeligt med plads til at holde kurser og netværksmøder for nuværende og tidligere psykiatribrugere, og til at en håndfuld medarbejdere kan varetage de administrative arbejdsopgaver.

– Vi er glade for at være kommet her ind i centrum i stedet for at sidde fast i Høje-Taastrup

Det her skal være et Peer-hus, hvor der er mulighed for, at de frivillige altid kan komme forbi. Det vil være et levende hus med aftenarrangementer, ligesom der vil være et månedligt fyraftensmøde, fortæller Christian Solholt, leder for Peer-Netværket, i sin velkomsttale.

En anden forståelse

En af de instruktører, der skal holde dialogbaserede-kurser med psykiatribrugerne i de nye lokaler er Knud Fischer-Møller. Han forklarer, hvordan Vendepunkter Recovery Lab adskiller sig fra mange andre typer forløb, som psykiatribrugere kan benytte sig af.

– Det gør en stor forskel, at alle vores instruktører både selv har erfaring med psykisk sygdom og selv har gået på Vendepunktskurserne. Det gør, at vi på en helt anden måde kan møde deltagerne og forstå dem, siger Knud Fischer-Møller, der glæder sig over den hjemlige atmosfære, der er i lokalerne.

Et sted man har lyst til at komme

Det er naturligt for de to organisationer at dele husleje, da de begge har fokus på, at tidligere psykiatribrugere benytter deres erfaring på at hjælpe nuværende brugere, ligesom at Vendepunkter Recovery Lab uddanner Peer-medarbejdere. De Peerstøttede medarbejdere varetager blandt andet arbejde dér, hvor de psykisk syge er, eksempelvis på bosteder. Men det er blot en del af organisationens arbejde:

– Vi danner netværk for Peer-medarbejdere rundt omkring i landet, så Peer-medarbejdere overalt kan mødes og støtte hinanden. Vi laver også rigtigt meget oplysningsarbejde, især om hvilke opgaver vi kan løfte, primært inden for behandlings- og socialpsykiatrien, siger Petrine Severin, der er tidligere projektkoordinator og frivillig i Peer-netværker.

Hun glæder sig også til at komme i de nye lokaler som medlem og aktiv frivillig.

– Jeg er helt vild med de nye lokaler. De er så hyggelige og hjemlige, samtidigt med, at der også er plads til nogle gode kontorer. Det betyder rigtigt meget, at det her er et sted, hvor man har lyst til at komme. Og fordi vi ligger så centralt, er det jo også nemt at komme hertil. I den nærmeste fremtid skal jeg selv starte en netværksgruppe herinde, og det glæder jeg mig meget.