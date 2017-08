Outsideren og PsykInfo gentager sidste års succes og inviterer til et brag af en filmfestival. Der vil både blive vist Hollywoodfilm og amatørfilm, og du har mulighed for at høre på et hav af interessante mennesker, der alle har haft psykisk sygdom tæt inde på livet.



Af Maja Skov Vang og Mikkel S.

Gøgereden, Rain Man og Psycho er filmklassikere, der har det tilfældes, at de har mennesker med psykisk sygdom som omdrejningspunkt. Det er også filmklassikere, du kan gense den, når Outsideren og PsykInfo for andet år i træk inviterer til filmfestivalen ’Don’t Fear the Weird’ på Cinemateket d.13-16 september. Sidste år var arrangementet Cinematekets mest succesfulde, og det har vi tænkt os at være igen i år.

Udover klassikerne kan du også se fire kortfilm produceret af frivillige fra Outsiderens videoværksted. De er både deres egen instruktør, manuskriptforfatter og hovedperson.

Du får også mulighed for at møde et hav af interessante mennesker, der fortæller om livet med psykisk sygdom. Blandt andre filminstruktør Nils Malmros, der har instrueret ’Sorg og glæde’, komiker og folketingskandidat Anders Stjernholm, der har diagnosen ADHD og forfatter Thomas Korsgaard, der har skrevet bogen ’Hvis der skulle komme et menneske forbi’ om sin opvækst med en deprimeret mor.

Du kan slet ikke lade være med at deltage, når du har set videoen fra sidste år:

Læs mere om arrangementet og køb dine billetter her:

www.dfi.dk