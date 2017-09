Af Helle Frovst. Foto: Nikko Macaspac

Sorg føles som Svigt når det er dyb sorg bliver det en

følelse af svigt fordi det er en længsel som er så Intens som

at det ikke magtes foruden nærvær glæden er så derfor I

første del af sorgen en ukendt følelse det er som det

umagteligt som et tomrum der aldrig kan fortjenes ved at

det når du er alene står med følelsen alene står med tabet

At ha mistet en nær så kommer ensomheden I et tomrum

Når sorgen sprudler og glæden er der utrolig svær at få

frem og genkende dette og give sig selv lov for nogle er

som en knude der resulterer i tårer som der befrier

smerten en smule så glæder kan kigge lidt ind i dette

usikre tomrum som er et savn en følelse som skal leves

med som er det der er svær balance som inderst i sjælen

en følelse som ikke er særlig synlig det er kan forveksles

med lykke ulykkelig lykkefølelsen når den brister det kan

for nogle som står alene resulterer i pine da der ingen eller

for få kærtegn er i nærheden derfor resulterer følelsen i

svigt overfor folk som du ellers holder af fordi folk lever

fortsat nogle gange som intet alvor som er at overleve det

giver et udtryk for mennesket som er at svage og stærke

sider fornemmes ved at venlighed smil og kontakt bliver et

behov en nødvendighed som det er at almindelighed mad

og drikke er for at overleve