Jeg drømmer om et liv der er værd at leve.

Et liv uden smerte og angst, et liv uden daglige kampe med de mørke dæmoner.





Jeg drømmer om at skrive bøger.

Bøger der giver indblik, bøger der giver håb, bøger der giver forståelse.



Jeg drømmer om at flytte ud i skoven.

Et sted at få ro, et sted hvor det er mine egne regler der gælder.

Et sted hvor jeg ikke dagligt bliver udfordret af verdenen omkring mig.



Jeg drømmer om at undervise.

Klæde mennesker på til deres arbejde med mennesker med psykisk sygdom.

At give en bedre forståelse for hvordan det er at kæmpe imod mørket



Jeg drømmer om roen.

At jeg kan trække vejret og være til.

At jeg ikke fyldes af verdenens larm.



Jeg drømmer om fred.

Fred fra systemet, fred fra mit kaos, fred fra alt det der gør ondt.



Jeg drømmer om gode dage.

At jeg får flere dage end dårlige. At jeg kan vågne op og være glad, at være fyldt med overskud



Jeg drømmer om et godt netværk.

At de mennesker der forsvandt da sygdommen indtraf bliver erstattet af mennesker der vil mig og som kan rumme mig og min sygdom.



Jeg drømmer om at komme ud.

At kunne gå igennem byen uden at være angst for blikkene



Jeg drømmer om mod.

Mod til at gøre de ting jeg gerne vil. Mod til at kæmpe og mod til at være til.



Men mest af alt..

Drømmer jeg om at blive rask.