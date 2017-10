En kvinde med hjernesvulst, kræft i halsen og PTSD skulle den 19. september vurderes med henblik på arbejdsevne. Hun ankom i en seng til Jobcenteret, Lærkevej 18 på Nørrebro i København. Hendes bisidder brød ud i gråd, da hun bagefter kunne meddele, at kvinden ikke havde fået førtidspension. Uden for havde græsrodsbevægelsen “Jobcentrets ofre” arrangeret en demonstration. Vreden og frustrationen var til at tage og føle på. Der var ikke langt mellem bandeordene og råbene om, at behandlingen på jobcentrene er kynisk og blottet for følelser. Og kritikken blev i særdeleshed rettet mod Københavns kommune og Anna Mee Allerslev, borgmester for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen.

Her er en video fra den demonstrationen. Kvinden ønsker at være anonym, så hun er ikke med. Det er til gengæld en vred repræsentant fra “Jobcentrets ofre”:

Og her fortæller den kræftsyge kvindes bisidder, Bitten, demonstranterne om udfaldet af dagens møde:

Jobcentrets Ofre: Anna Mee skal hives ned fra skamlen

Ved en tidligere demonstration foran jobcentret gik Annna Mee Allerslev ned til de vrede demonstranter. Hun havde ikke tænkt sig at bede om megafonen, men da en ledende fagforeningsboss tordnede mod medarbejderne på jobcenteret og sammenlignede deres personlige ansvar med nazisterne i Auschwitz, greb hun den. Til Jyllands Posten udtalte hun:

– Jeg var nødt til at bede demonstranterne om at rette deres frustationer mod os politikere. Ikke medarbejderne. Det er ikke retfærdigt. Og det er ikke i orden. Min replik handlede også om min holdning til job og førtidspension generelt. Om Københavns ansvar og om, hvorfor jeg synes regler skal laves om. Men uanset, hvor uenige og kritiske vi er politisk, er det vigtigt at have en ordentlig diskussion og dialog. Jeg forstår godt, at man kan sige ting i frustration, når man er syg, men jeg vil opfordre alle aktører – ikke mindst professionelle fagforeningsfolk – til at holde en sober tone, hvor vi diskuterer med hinanden og ikke tager medarbejderne som gidsel i denne svære sag.

Ord som disse gør ikke det store indtryk på Kim Madsen, talsmand for Jobcentrets Ofre.

– Vi kræver reelle løsninger og mener, at Anna Mee Allerslev skal hives ned fra skamlen, har har han sagt til avisen Arbejderen.

Socialrådgiverne: Vi har for lidt tid

Socialrådgiverne på Lærkevej har efter demonstrationen har efterfølgende skrevet en kronik i Information, hvori de beskriver en hverdag, hvor alt for mange sager umuliggøres af alt for lidt tid.

»Nogle gange føles det som en samtalefabrik,« siger en af kronikørerne, Jalila Rachdi. »Tonen i debatten har været rigtig hård. Og kritikken har ofte været rettet imod os som sagsbehandlere. En fagforeningsleder kaldte os for fangevogtere. Det gør ondt at blive mødt med sådanne ord, når vi er mange, der forsøger at gøre vores bedste og gøre en forskel for borgerne ved at hjælpe dem videre til rette hylde,« siger Jalila Rachdi Bührmann. Syge flytter fra København

For nylig bragte medierne nyheden om, at syge flytter fra København, ford i det angiveligt er nemmere at få førstidspension uden for hovedstaden. Sidste år fik 322 tilkendt førtidspension i Københavns Kommune. Til sammenligning fik 386 førtidspension i Odense og 370 i Aarhus, selvom de to byer kun har henholdsvis en tredjedel og godt halvt så mange indbyggere som København.

Du kan læse om Facebookgruppen/græsrodsbevægelsen “Jobcentrets Ofre” her:

